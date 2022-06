Pildid: Positiiv galeriis avati Anneli Ivaste näitus "Peaproov"

Näitusel "Peaproov" piilub Ivaste muusikute proovisaali, ta on jälginud ja kogunud mitme aasta jooksul Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) proovides erinevaid situatsioone ja protsesse. Näitus on kujundatud ööpäevaringselt avatud aknanäitusena, vaatega galerii saali, luues nii külastajale võimaluse pealt vaadata kooriproovi.

Anneli Ivaste selgitas, et kooriproovis saab alguse loominguline protsess, kus helilooja ideest ja nootidest paberil hakkab kasvama uus väärtus. "Dirigendi nägemus, lauljate peegeldused, ruumi resonants, kõik jätab jälje helidele, mis saavad tähendusi, tekitavad omavahel seoseid ja loovad uue kõlamaailma."

Tema sõnul iseloomustavad loomingulist köögipoolt haprus ja intiimsus, kus pealtnäha argistesse tegevustesse sekkuvad dünaamilised hoovused, üllatavad avastused ja lai amplituud emotsioone. "Need inspireerivad nii igat lauljat kui koori tervikuna," rõhutas Ivaste.

Kuraator Kristel Schede lisas, et Anneli Ivaste on jäänud diskreetseks jälgijaks. "Ta pole sekkunud, vaid on tähelepaneliku silma ja kiire käega kannatlikult kogunud hetki, mis sekundi murdosa jooksul võivad muutuda ja kaduda igavikku."

Näituse kõige uuemad fotod on pildistatud käesoleval kevadel Tallinn Music Week 2022 festivalil, kui Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus toimus esimest korda avalik kontsert "Anna meile rahu", kus EFK esitas Arvo Pärdi loomingut Tõnu Kaljuste juhatusel (7.05.2022).

Näitus "Peaproov" on Anneli Ivaste esimene isikunäitus. Väljapanek on Positiiv galeriis avatud kuni 31. juulini.