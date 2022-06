Fotografiskas avatakse Frank Ockenfels 3 näitus "Endasse vaadates"

Frank Ockenfels (s 1960) on fotograaf, kunstnik ja režissöör, kes on tuntud oma sürreaalsete portreede poolest. Rohkem kui kolme aastakümne jooksul on ta jäädvustanud maailmakuulsaid näitlejaid, muusikuid ja Hollywoodi tegelasi.

Näitus "Endasse vaadates" on jagatud erinevateks osadeks, mille jooksul on võimalik jälgida Frank Ockenfels 3 arengut kunstnikuna. Alustades lihtsatest portreedest kuni piltideni tema üheksa aastat kestnud koostööst David Bowie ja teiste muusikutega. Kasutades mitmeid erinevaid tehnikaid ning eksperimenteerides valguse, optika ja erinevate kaameratüüpidega, püüab Ockenfels alati laiendada piire, mida fotograafia või kunstiteosed pakuvad.

Maarja Loorents, Fotografiska Tallinna näituste juht ja kaasasutaja: "Frank Ockenfels 3 on kunstnik, kes julgeb eksperimenteerida ja seda meile tihti armastatud ikoonide, tuntud inimestega, mis võib kohati vaatajatele mõjuda ehmatavalt või isegi šokeerivalt. Tema fotosid vaadates ei saagi koheselt aru, kas tegu on maali, joonistuse, kollaaži või millegi muuga. See teebki Franki käekirja nii eristuvaks ja silmapaistvaks, suurepärane näitus tähistamaks Fotografiska Tallinna kolmandat tegutsemisaastat."

"Kolm aastat ei tundu väga pikk aeg, aga arvestades, et selle sisse on nii jäänud tormiline algusperioodi poolaasta, mil Fotografiskast sai armastatud kokkukäimiskoht, kui ka kaks aastat viirusest tingitud hakitud lahtiolemist, siis oleme küpsenud kiiremini kui oleksime eeldanud. Iga aasta on olnud justkui maraton ja iga sünnipäev väga eriline, arvestades, et Fotografiska toimetab vaid erakapitalil. Täna oleme tiimina tugevamaid kui kunagi varem ning teeme lootusrikkalt plaane, et inspireerida ka edaspidi maailmatasemel foto- ja toidukunstiga." kommenteeris Fotografiska Tallinn tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe.



Frank Ockenfels 3 näitus jääb avatuks 9. oktoobrini.