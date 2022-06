Indrek Hirve luuletused. Kuus armastusluuletust

*

Kui me teineteisele

enam otsa ei vaata

jääb me silmade vahele ometi

nähtamatu side

võib-olla on see side

veel paljude silmade vahel

võib-olla jääb see alles

veel kauaks peale meid

*

Su juustel on teine aeg

homset ei ole

ei ole eilset

kui ma neid silitan

ja su kõrvadel

kui ma sosistan neisse

oma tobedusi

on veel omaette aeg

ka minu silmadel on aeg

kui nad silitavad end

mööda su rindu

su puusi su kederluid

aga mu südames tiksub

vana seinakell

ja lööb vankumatult

oma tunde

*

Ma ei saa tuulest

enam poolt nii hästi aru

kui mul ei ole peo all

su juukseid mida ta sasis

aga ma ei saa ka mõnest

muust asjast eriti aru -

kuidas ikka pöörlevad tähed

ja miks ilmub taevasse kuu

ja miks ei ole sind siin

kui tuul ometi on

ja mu igatsevad sõrmed

ja mu igatsev suu

*

Tean kullake

et sul ei ole vaimu

su vaim ongi vaid su keha -

su kõnd kui astud kaugelt

jalg jala ette mu poole

nii nagu järve valgus

on läbipaistev vesi

nii nagu varju valgus

on helendav vari

*

Kui mu pilk vaigistab lained

heledas öös enne hommikut

ja lained tuletavad pingsalt meelde

kõiki nimesid mida olen neile sosistanud

kõiki nimesid mida ma armastan

kõiki nägusid rahutus rahvahulgas

mis tõmbub vaikseks nagu meri

pärast mu tumma manitsust

ja siis üks nimi üks siugjas keha

mis andis mulle kord tõesti

kogu mu tugevuse ja nõrkuse

kogub end päikese heledasse triipu

pöörab rõõmuks kogu mu kurbuse

ning peegelsiledaks karuse vee

*

Tilluke lill pisike ja paljas

loojuv päike äratab sind

ning su jalg puudutab äkki mu jalga

silitan veel su nahka

sest siidine võbelev vesi

on mu peopesast kaugemal

jah eks varsti tule ju öö

ja su vaiksed sõnad

kukuvad su huultelt

tumedasse vette...

nagu lõpuni põlenud tähed

ning su nägu kaob pimedusse

nagu kaovad kord kõik näod

nii surnud kui seni veel elavad

näe üleval süttib üks täht

taeva teispoolsuse poolel

olematusest väsinud

põgenev pimedus jätab ta saatuse hooleks

kuid siis võtab varsti hommik ta omaks

ning ta sulatab end taeva heledusse