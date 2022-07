Filmispetsialist minionidest: armsad kõrvaltegelased pälvivad paratamatult tähelepanu

Minonid, kes jõudsid esimest korda kõrvaltegelastena kinolinale 2010. aastal filmis "Mina, supervaras", said esimese oma filmi 2015. aastal. Lõhmuse sõnul on tegemist kõrvaltegelaste fenomeniga ehk kui filmis kasutatakse väikeseid armsaid kõrvaltegelasi, pälvivad nad paratamatult tähelepanu. Minionide puhul on märkimisväärne nende banaaniarmastus ja soov teenida oma kõige suuremat pahalast.

Hetkel levib üle maailma trend, kus noored lähevad kinno uut minionide filmi vaatama nii, et selga pannakse ülikond ja kaasa võetakse banaanid. Trend sai alguse sotsiaalmeedias levivast videost, kus Austraaliast pärit poiss otsustas koos sõpradega, et kuna nad on uut filmi mitu aastat oodanud, soovivad nad selle eriti uhkelt vastu võtta. Kuna poisid olid just keskkoolid lõpetanud, pandigi selga värsked ülikonnad ning otsustati enne ja pärast seanssi aplodeerida. Trend sai üleöö väga populaarseks ning noored üle maailma hakkasid nähtut jäljendama.

Küll aga on mõningad kinod üle maailma ülikondades noored kinosaalidest ära keelanud, sest trendiga ei ole osanud piire tunnetada ning on hakanud seanssi segama ja filmi ajal banaane loopima. Lõhmuse sõnul mõned üksikud intsidendid ka Eestis aset leidnud.