Kuressaare teatri suvelavastuses saavad kokku tänapäev ja viikingite aeg

Kuressaare teatri tänavuses suvelavastuses "Viikingite veri" on mitu eripära – tükil on originaalkäsikiri, Saaremaine sisu ja seda mängitakse väga erilisel ringlaval. Esietendus on neljapäeval.

Suvelavastuse mängukohal saavad kokku kaks paralleelmaailma – tänapäev ja viikingite aeg. Saaremaa maailmakaardile toonud Salme viikingimatuste teema oli autori ja lavastaja Tiit Palu mõtetes olnud juba pikalt. Ja nüüd suutis ta selle omakorda siduda ka viimastel kuudel maailma raputanud sündmustega.

"Isegi kui seal on viikingid, siis huvitab mind see, mis paneb minema teisele maale röövima, varastama – mis on see ideoloogia ja kas sellel, kes on asunud julmuse teele, on veel tagasiteed armastuse juurde," selgitas Palu.

Eriline ja originaalne pole seekord ainult teatritükk, vaid ka koht, kus seda mängitakse - Asva viikingiküla.

"See geograafia mööda Saaremaad reisides ja etendusi andes on kindlasti hea," ütles Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Selle tüki lava on nähtav mitte 180 kraadi, vaid täisringina nagu tsirkuses. Etenduse kunstnik Silver Vahtre ütles, et kasutab sellist lahendust oma karjääri jooksul esimest korda.

"Nii puhtalt võib-olla tõesti. Me oleme ikka harjunud, et ühel pool on vaatajad ja teisel pool näitlejad. Aga kui on sellised olud ja kui ka lugu samamoodi sosistab, siis miks mitte, siis võib seda teha," rääkis ta.

N-ö areenil mängides peavad ka näitlejad oma standardsetest raamidest välja tulema.

"See on omaette väljakutse ja minul on selline esimene kogemus. Oleme ju harjunud mängima alati publiku poole, aga see on huvitav, et jõuda kõigile kohale. Ja häälelises mõttes, kui muidu on laval nii, et kui pöörad selja, siis pead kõvemini rääkima, aga siin on ju justkui kogu aeg see. Aga kogu aeg ei taha ju karjuda, vahepeal tahaks mingeid teisi kvaliteete ka anda!," rääkis Kuressaare teatri näitleja Jürgen Gansen.

"Viikingite verd" mängitakse tänavu Asva viikingikülas kokku 11 korral.