Galerii: Saaremaal toimus teist korda Köiguste muusikafestival

12. augustil toimus Saaremaal teist korda Köiguste muusika- ja meeleolufestival, kus ühe õhtu jooksul astusid lavale Ewert and the Two Dragons, Minimal Wind, Quress ja Echolove.

Festivali korraldaja Rait Kangur sõnas, et kuni väravate avamiseni oli olukord üsna ärev, sest nad ei osanud arvata, kas tuleb piisavalt inimesi, et asi saaks õnnestuda. "Täpset arvu ei oska öelda, sest me üritasime pidada arvet käepaelade järgi, kuid need said mingi hetk meil otsa ja pidime käiku võtma eelmise aasta omad. Ewert and The Two Dragonsi ajal oli plats järsku rahvast täis ja see muutis korraldustiimi üsna emotsionaalseks. Otsa saanud käepaelade põhjal järeldades võime arvata, et festivali külastas vähemalt kaks korda rohkem inimesi kui eelmisel aastal."

"Paar aastat tagasi sai Kõiguste sadamas sõpradega sünnipäeva korraldatud ja kuna see koht ning atmosfäär oli nii maagiline, siis hakkasime sinna iga aasta aina suurema kambaga tagasi kippuma ja siin me nüüd oleme. Sadamakapteni Niklase ja Külli iga-aastane soe vastuvõtt ja toetus ei aita kuidagi veel asjale piiri ette tõmmata ka," kinnitas Kangur ja mainis, et nende kahe aastaga on nad väga palju õppinud ning kindlasti on plaan festivali ka järgmisel aastal korraldada. "Väikesed mõtted käivad ka juba kahepäevase festivali ümber."

Köiguste festival toimus esmakordselt 2021. aastal, kus astusid üles Miljardid, Pitsa ja Quress.