Saaremaal toimub kolmandat korda Köiguste festival

Korraldajate sõnul on Köiguste festivali peamine missioon olla kogunemispunktiks argielu eest põgenejatele. "Köiguste avab meeli ning annab hoogu uutele ideedele," selgitasid nad.

Festivali peaesinejad on Lexsoul Dancemachine ja Bedwetters, lisaks astuvad üles Anett, Maian, Elephants From Neptune, The Boondocks, EiK, Silky Steps, Onkel Jonkel, Pološywa ja Reti Niimann. DJ-dena astuvad Jozelsi, Hannaliisa Uusma, Ula jt.

Köiguste festival toimus esmakordselt 2021. aastal, kus astusid üles Miljardid, Pitsa ja Quress. Möödunud aastal esinesid festivalil Ewert and the Two Dragons, Minimal Wind, Quress ja Echolove.