Köiguste festivalil esinevad Lexsoul Dancemachine ja Bedwetters

Samuti astuvad festivalil üles Anett, Maian, Elephants From Neptune, The Boondocks, EiK, Silky Steps, Onkel Jonkel, Pološywa ja Reti Niimann.

DJ-dena saab festivalil kuulda muuhulgas Jozelsit ja Hannaliisa Uusmad.

Kõiguste festival toimub sel aastal kolmandat korda, mullu astusid 12. augustil toimus Saaremaal teist korda Köiguste muusika- ja meeleolufestival, kus üles Ewert and the Two Dragons, Minimal Wind, Quress ja Echolove. Tänavu toimub festival esmakordselt kahel päeval.