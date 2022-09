Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub Remek Meele uus film

Punane vaip rulliti Lihulas lahti juba kolmapäeva keskpäeval ja filmi "Pesukarud, ellujäämissõdalased" režissöör Emma Baus sammus koos festivali direktori Silvia Lotmaniga seda mööda oma linateose esilinastusele. Film vaatleb pesukarusid nii looduses kui ka linnakeskkonnas, kus nad on tänapäeval sageli omale kodu leidnud.

Baus rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tahtis pesukarusid filmida, sest nad on üks liikidest, millel läheb praegu hästi. "See on erinev nendest liikidest, mis on välja suremas. Ma tahtsin mõista, miks pesukarudel nii hästi läheb."

Reede õhtul esilinastub Lihula kultuurikeskuses Remek Meele uus film "Suur soo", mis räägib loo Vellost, kes läks 30 aasta eest elama Emajõe-Suursoo kõige kaugemale soosaarele, paika kus elu kulgeb looduse rütmis.

Lotman märkis, et Remek on teinud sellise filmi, mis aitab väga mitmel tasandil minna sisse Eesti loodusesse, eestlane ja inimene olemisse ja mõtiskleda selle üle, et milline on meie suhe loodusega.

Matsalu loodusfilmide festivali peetakse 20. korda. Lotmani sõnul on jäänud samaks eesmärk tuua ühte kohta kokku loodusfilmid, nende tegijad ja armastus looduse vastu laiemalt, kuid filmidesse jõuab aasta-aastalt rohkem nukraid toone.

"Näen ikkagi iga aasta aina enam, kliimakriisi, elupaikade, -rikkuse kao kriisi mõjud lähevad aina teravamaks ja filmidesse tuleb sisse kurbi toone, väga tõsiseid süvateemasid," selgitas Lotman.

Festival kestab Lihulas nädala lõpuni. Järgmisel nädalal saab näha valikut linastunud filmidest mitmes paigas üle Eesti.