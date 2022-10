Viesturs Kairišs: eesti huumor on tricky, aga sobib läti omaga

Viesturs Kairišs on rahvusvahelise haardega Läti filmirežissöör, stsenarist, teatri- ja ooperilavastaja, kelle viimane film "Jaanuar" esilinastus New Yorgis Tribeca filmifestivalil ja võitis seal parima rahvusvahelise mängufilmi tiitli.

"Jaanuar" kirjeldab 1991. aasta sündmuseid Lätis, kus noore filmitegija ambitsioonid põrkuvad poliitikaga. Läti taasiseseisvumise loo kaasstsenaristid on eestlased Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning filmis astub üles ka üks eestlane. Läti kõige kuulsamat filmirežissööri Juris Podnieksi mängib Juhan Ulfsak.

Koostöö Eesti stsenaristidega sujus Kairišsi sõnul ladusalt ning ta vihjas, et nad arutavad juba ka tema järgmise filmi stsenaariumit.

"Meie koostöö sujus hästi, sest nad andsid loole vormi ja lisasid sellele Eesti huumorit. Mis on küll tricky, aga see sobib kokku Läti huumoriga, mis on ka väga tricky. Meil lätlastel tegelikult huumorisoont ei olegi, aga kuna ma olen Latgale piirkonnast pärit, mul õnneks natuke on naljatunnet," rääkis Kairišs "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga tõsiselt rääkides, jah, meie koostöö läks väga hästi. Võitsime Tribeca filmifestivalil, mis on väga suur õnnestumine. See on Läti filmiajaloo kõige edukam film," lisas ta.

Läti režissöör on Tartus Ellujäämise Kunstide dokprogrammi raames, mis on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Tartu kultuuripealinna raames 2024 aastal linastub Tartu 2024 dokprogrammi kunstilise juhi Kaarel Kuurmaa sõnul loodetavasti kaheksast lühifilmist koosnev kassett.

"Neli režissööri Eestist, neli välismaalt. Selleks et välismaa režissööridel oleks aimdus, millest filmi teha, oleme kutsunud Tartusse kümmekond režissööri. Nad veedavad aega ja saavad uurida, millest oma filmi teha," lisas ta.

"Meil on siin autoreid, nii Riiast kui Helsingist, Mumbaist kui Londonist. Ise ootame huviga, et millise pildi nemad meist näevad," märkis Kuurmaa.