Galerii. Florian Wahl esitles kinos Sõprus uut albumit "Katarsis garanteeritud"

Audiovisuaalsel galaetendusel tegi Florianiga show kaasa virtuaaldiiva Giuseppe Perverdi, õhtu avaesineja oli Flumen.

Plaadifirma Umblu välja antud album on pälvinud kriitikutelt kiitvaid hinnanguid.

ERR-i kultuuriportaali toimetaja Kaspar Viilup kirjutas, et "Florian Wahli "Katarsis garanteeritud" on korraga täielik rämps ja parim moodne kunst. See ei pruugi meeldida, aga külmaks ei jäta kohe kindlasti."

Kriitik Margus Haav ajalehest Postimees leidis aga, et albumi 17 palast ei ole ükski täitematerjal, vaid isiksus ja statement omaette, lisades, et album "pulbitseb ideedest, ajab originaalsusest üle ning pritsib mängurõõmu igast pisemastki poorist.

Eesti Ekspressi külgedel plaati arvustanud Erik Morna andis plaadile üheksa punkti kümnest ja kirjutas, et "Florian Wahli uus album on täiesti normaalne, desorienteeriv, sõge ja nauditav revüü."