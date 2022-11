Galerii. "Hunditunni" teises saates arutleti teel olemisest

Saates räägiti inimese tunnetuslikust päeva ja öö rütmist, öistest rahuldusttekitavatest aistingutest, öistest jutusuminatest köögilaua taga, ka kõrvalpõigetest, ootustest, kirjade kirjutamisest, kriisis elamisest ja hinge üleminemisest ühest maailmast teise. Kas New York kunagi magab või mitte?

Traumakirurg Peep Talving on viiendiku senisest elust elanud öösel. Tema öistest rännakutest sõltub väga palju. "Sõltub kellegi elu," tõdes Talving. Öistes tundides elus olemisest mõeldes on Talvingu jaoks olulised faktid ja reaalsus. "Ma pigem taandun faktidele ja vähem reflekteerin hinge üle. On molekulid, on faktid elust, on tervis, elu ja surm."

Maarja Tinn mõtiskles öö tähenduse muutumisest aja jooksul. Kui varem oli öö meeldiv aeg iseendale ja oma seiklustele, siis väikeste laste emana on oluline see, et kellegi teise öö hästi läheks. "Öös on hetki, kus saad võtta aja iseenda või oma töö jaoks, aga öö ei ole igaühe jaoks üks ja sama – öös on näiteks naistele kodeeritud ohuootus, meesterahval sellist ohuootust ei ole."

Jaan-Eik Tulve jutustas öödest Pariisis. "Pariisi öö on hoopis teistsugune kui Pariisi päev," rääkis aastaid Pariisis elanud Tulve ja lisas, et öö annab võimaluse suurlinnaga lähemalt tuttavaks saada, sest linna perspektiivid tulevad inimtühjadel tänavatel kõndides paremini esile.

Saates arutleti teekonna olulisusest ja leiti, et teelolemisest on aja jooksul olulisemaks kujunenud kohale jõudmine. Tänapäeval on Tulve sõnul raske leida pika teekonna lõplikkust ja vaikust. "Oleme harjunud vaikust täitma ebaoluliste juttudega, aga vaikuse tunnetamine ja ka pika teekonna tunnetamine on omaette väärtused."

Paide Teatri ja Klassikaraadio aktsioon "Hunditund" on Klassikaraadio eetris 1.–5. novembrini kell 03.30. Saade ei ole järelkuulatav. Kõik, mida räägitakse, jääb öö ja päeva vahele. Saate toimetajad on Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär.