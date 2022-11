Hartman punamonumentidest: tuleb vältida poliitiliselt laetud otsuste vastuvõtmist

Kolmapäeval saatsid loomeliidud välja avaliku pöördumise, milles kritiseerisid justiitsministeeriumi algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise eelnõud. Kultuuriminister Piret Hartman vastas sellele pöördumisele, rõhutades, et oluline on anda rohkem sõnaõigust ekspertidele, et vältida poliitiliselt laetud otsuste vastuvõtmist.

Hartman rõhutas, et kultuuriministeerium seisab Eesti kultuuripärandi eest. "Kompromissi otsimine justiitsministriga võttis oma aja. Mul on hea meel, et jõudsime lahenduseni, mis kaasab mälestiste puhul kogu protsessis eelnevast selgemalt muinsuskaitseameti ekspertteadmise ning annab ametile selgema otsustusõiguse," selgitas ta.

Samas tunnustas kultuuriminister loomeliite, kes on selles küsimuses oma seisukoha esitanud. "Olen loomeliitude esindajatega igati nõus, et olulise kultuurilise väärtusega objektide puhul on vajalik sisuline ja professionaalne analüüs. Valitsuse heaks kiidetud eelnõu näeb ette, et objektide hindamiseks, mis tekitavad vaidlusi või mille puhul soovitakse ka kolmandat arvamust, moodustatakse valitsuskomisjon. Komisjoni ülesanne on arvestada erinevaid aspekte ning esitada täiendav arvamus. Sinna peab kindlasti kuuluma muinsuskaitseameti esindaja, kuid võimalik on liikmeteks nimetada ka teisi eksperte," rõhutas ta ja lisas, et komisjoni antav hinnang peab olema võimalikult mitmetahuline. "Komisjoni seisukoht ei ole muinsuskaitseametile kohustuslik, kuid on täiendavaks sisendiks."

"Valitsuse seisukoht on, et vaenu õhutavad punamonumendid tuleb avalikust ruumist eemaldada ja see on ka minu seisukoht," kinnitas ta ja lisas, et ta on monumente puudutavas diskussioonis pidevalt rõhutanud, et oluline on anda rohkem sõnaõigust ekspertidele, et vältida poliitiliselt laetud otsuste vastuvõtmist. "Peame eristama sõda õhutavaid või romantiseerivaid monumente sümbolitest või hoonetest, mis on ekspertide hinnangul olulise ajaloolise või kultuurilise väärtusega."