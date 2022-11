Galerii. Rakvere teatri lavale jõuab Urmas Lennuki "Nipernaaditalv"

Lavastaja Urmas Lennuki sõnul on tänane ühiskond suunatud rohkem edasi vaatama, homset otsima, aga meil kõigil on veel küllaga varje minevikust, ja enne kui me nendega rahu ei tee, ei saa ka jõuda leppimiseni. "Eks selle lavastuse eesmärk olekski läbi üldistuse viia vaataja võimaluse teeotsale, et ta kiirustavas ajas pisutki enda sisse vaataks. Kes ma olen, mida ma teen ja kuhu lähen?" selgitas ta.

Autorid August Gailit ja Urmas Lennuk, lavastaja Urmas Lennuk, kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), helikujundaja Kristjan Priks ja dramaturgiline konsultant Liis Aedmaa (Ugala teater).

Nimiosas Hannes Kaljujärv (Vanemuine), teistes osades Madis Mäeorg, Liisa Aibel, Natali Väli, Silja Miks ja Helgi Annast.