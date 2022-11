Eve Kase uut näitust inspireeris naiste elujõud

Näituse idee tekkis Eve Kasel pärast abikaasa surma ning üht kummalist unenägu, kus samuti lahkunud Ando Keskküla käskis tal maalida pildi, mille nimi on "Ma olen vana naine".

"Mõlemad mehed olid lahkunud mehed - tundub, et mehed peavad elule vähem vastu kui naised. Ja siis ma hakkasin tegelema selle teemaga, et mis on naiste jõu allikas, kuidas nad opereerivad ja kuidas nad vastu peavad," selgitas Kask, mis teda näitust tegema inspireeris.

Näituse keskne teos on taevakaart, mis on pühendatud kunstniku kõigile esiemadele. "Ütleme nii, et see taevakaart on pühendatud kõigile mu esivanematele, esiemadele," tutvustas kunstnik. "Selle kujundi leidsin ma perioodil, kui mu ema jäi haigeks ja ma tundsin, et vereliin on tema ja esiemadega kadunud," selgitas Kask. "See oli teistmoodi, eksistentsiaalne üksindus."

Töödesse ja installatsioonidesse on kätketud naiseliku olemise erinevad tahud, nende kootud nähtavad ja nähtamatud võrgustikud, oma raja leidmine ja sellel püsimine.

Näituse algimpulss - vananemine - on Eve Kase jaoks nüüdseks läbitud etapp. "Me kõik vananeme. Ilusad 20-aastased vananevad täpselt samamoodi. Igas eluetapis on oluline elada täiega - nii, et ei oleks midagi kahetseda," arvas Kask, lisades, et ka vanas eas saab end teostada.

Näitust saadab Sebastian Saaremäe helikujundus.