Galerii: Tallinna Kunstihoone ajutise Lasnamäe paviljoni avamine

"Minu jaoks on mure, et Tallinna ülesehitus suurendab killustumist ja eraldumist. Kõik tähtsad ja uhked kultuuriehitised on rajatud kesklinna, kuid kaasaegsele kunstile ning kultuurile ligipääs laiemalt peab olema jaotunud märksa ühtlasemalt," ütles Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja.

"Loodan, et Kunstihoone aitab pisutki märkimisväärset probleemi leevendada. Lasnamäe on kindlasti põnev koht, sest seal on kõige rohkem eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid inimesi. Meie Lasnamäe paviljoni ümbrus tundub kui ääremaa, kuid samal ajal on see siiski Eesti kõige tihedama asustusega piirkond. Oleme juba välja töötanud haridusprogrammid, millega kavatseme Lasnamäel tugevalt jätkata. Samuti oleme maha võtnud kõige lihtsama külastusbarjääri ehk näitusepileti, sest Kunstihoonet saab Lasnamäel külastada tasuta."

Paviljoni avanäitusel "Mis saab neist armsatest tüdrukutest?" osalevad oma teostega Merike Estna, Alexei Gordin, Elin Kard, Edith Karlson, Alice Kask, Vassa Ponomarjova, Anu Põder, Maria Sidljarevitš, Anna Škodenko ja Johanna Ulfsak. Kuraator on Tamara Luuk.

Paviljoni avanäitus jääb külastajatele avatuks kuni 5. veebruarini 2023. Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon (Jaan Koorti 24) on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs on tasuta.

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon aadressil Jaan Koorti 24 on arhitektuuribüroo Salto projekti järgi Lindakivi keskuse kõrvale kerkinud taaskasutatav hoone.