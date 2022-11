Aguraiuja: me ei taha, et kunstihoone fassaad Vabaduse väljakule kukuks

Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja selgitas, et nad on üritanud Tallinna Kunstihoone ajaloolist hoonet igat küljest uurida, et ehituse käigus ei tuleks ootamatuid üllatusi. "Ma arvan, et kõik üllatused ei ole seni veel välja tulnud," ütles ta ja lisas, et nende majas on igal pool metsikud praod. "Siin on näha ka ajalooliseid elektrijuhtmeid, mida keegi ei taha kasutada, need tuleks kõik välja vahetada."

Umbes aasta aega tagasi avastati, et kunstihoone akendest sajab vihm sisse. Selleks, et vesi valimatult põrandatele ei voolaks, paigutati akenda alla rennid, mis suunavad vee ämbritesse.

Tänaseks päevaks on Tallinna Kunstihoone täiesti tühjaks kolitud, sest lähinädalatel algavad maja stabiliseerimiseks puurimistööd, mille käigus puuritakse Kunstihoone 80 vaiaga maapinna külge. Maja vaiadega maa külge kinnitamine aitab ära hoida hoone edaspidise vajumise.

"Kunstihoone on ehitatud osaliselt vallikraavi kohale ja osaliselt vesiliivadele, mis tähendab seda, et 1934. aastal, kui seda ehitama hakati, ei tehtud piisavalt uuringuid – ma täpselt ei tea, võib-olla polnud piisavalt tehnoloogiat, et seda kõike uurida – ja see maja ei jäänud perfektselt paigale," selgitas Aguraiuja.

Samuti on hoonest välja keeratud küte ja vesi. "Maja küttesüsteem pärineb samuti osaliselt 1934. aastast ja see otsustas niimoodi laguneda, et igapäevaselt kadus sada liitrit vett – keegi ei näe kuhu, aga iga päev pidi küttesüsteemi sada liitrit vett juurde panema," kirjeldas Aguraiuja.

"Kui on näha, et maja on nii ebastabiilsel pinnasel ja sinna läheb iga päev vett juurde, siis seda ei ole võimalik uuesti kütta – me ei saa võtta seda riski, et vett veel kuskile ärra voolab. Me ei taha, et fassaad Vabaduse väljakule kukuks," lisas ta.

