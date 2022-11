Galerii: Tallinna Kunstihoone kolib sel nädalal Lasnamäe ajutisse paviljoni

Kunstihoone Lasnamäe paviljon on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs on tasuta. Lasnamäe paviljonis toimub näitusetegevus aastail 2022-2024, mil Tallinna Kunstihoonet kui riiklikult olulist kultuurimälestist Vabaduse väljakul restaureeritakse. Terve aja vältel on sissepääs külastajatele tasuta.

"Kunstihoone meeskond on põnevil. Oleme juba üle aasta valmistunud selleks, et avada kaasaegse kunsti võlu ja vajalikkus uuele publikule uues asukohas. Loodame, et järgmise kahe aasta jooksul suudame inspireerida võimalikult palju Lasnamäe elanikke ning meie juurde leiavad tee nii vanad kui noored," ütles Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja.

Lasnamäe paviljoni avanädalavahetuse juhatab sisse avanäitus "Mis saab neist armsatest tüdrukutest?". Näitusel osalevad oma teostega Merike Estna, Alexei Gordin, Elin Kard, Edith Karlson, Alice Kask, Vassa Ponomarjova, Anu Põder, Maria Sidljarevitš, Anna Škodenko ja Johanna Ulfsak.

Näitus jääb külastajatele avatuks kuni 5. veebruarini 2023 aastal.