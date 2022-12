Galerii: Elna Kaasiku avas isikunäituse "AjaMustrid"

Nii kunstniku kui ka disainerina tegutsev Kaasik peab möödunud aastaid rikkalikuks perioodiks. "Aeg on kudunud vaipadesse mustreid minu pika elu maastikest – merd, igaviku öösinist, kirge, valu ja päikeseloojangu tuld," ütles Kaasik näitust tutvustades. Nii kannavad tööd Kaasiku käekirjale iseloomulikke pealkirju, nagu "MetsaTriibud" ja "HingeTee", ning ka näiteks "Jäljed", "Valu" ja "Kirg".

Kaasiku töid iseloomustab lakooniline lihtsus ja abstraktsus. Armastus jaapani filosoofia vastu kumab läbi tema ehedalt põhjamaisele kodumaale omastest vaipadest – ikka lihtne, lakooniline, abstraktne, sinine, must, hall, hõbedane. Kunstnikul on ka värvikirkaid ja punastes toonides töid, kuid ka need mõjuvad mõtlikult. Emotsioonid ongi need, millest ta inspiratsiooni ammutab. "Kunst algab emotsioonist ja mõttekujundist. Kui pole mõtet, pole ka kunsti," ütleb ta.

Kaasik on seadnud end teadlikult kahte erinevasse rolli: disainerina lähtub ta tellija soovidest ja vajadustest, kunstnikuna seevastu ei koo ühtegi vaipa, millel poleks sügavamat mõtet või lugu. Vahel saab mõnest disaintootest alguse näitusekunst, vahel areneb mõnest kunstina loodud vaibast uus tooteseeria. Disaineri ratsionaalne mõttemaailm saadab teda aga mõlemas rollis – lihtsa labase kangarakendusega peab saama kududa võimalikult palju erinevaid koekirju ehk tekstiilile tuleb anda täiesti erinevaid ilmeid. "Just see ongi disain," ütles Elna lõbusalt.

Oma loometee jooksul pole ta sugugi ühte võtmesse kinni jäänud. Tema tööd on iseloomulikult äratuntavad, kuigi erinevatel perioodidel on vaheldunud koematerjal. Lisaks villasele lõngale on ta lõimede vahele kudunud ajalehti, kibuvitsaoksi ja kohvipaki säravat fooliumsisu. Erinevalt lõngade joonerütmist moodustuvad sõnad ja pildid, kuid ikka võib eksimatult ära tunda, kes on töö autor. Kaasiku tööd on suuremõõtmelised, vaipades on koelõngad kordades paksemad kui lõimed, kuid mõjuvad ometi hapralt ja õrnalt. Elna Kaasiku töödes on alati emotsioon ja mõte.

Elna Kaasik lõpetas 1983. aastal ERK-i tekstiili eriala. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Tekstiilikunstnike Liidu, Eesti Disainerite Liidu liige ja Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni liige ning on esinenud ka arvukatel näitustel Eestis ja välismaal. Kaasik tähistas tänavu oktoobris ka 30 aasta möödumist Elnadisaini asutamisest.

Isikunäituse avamine toimus 9. detsembril Tallinna Jaani kiriku galeriis. Näituse kuraator on Erkki Juhandi ja graafiline disainer Maali Roomet Allese.