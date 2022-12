Karl Hendrik Rattus: kunst on üks viis vaimse tervise parandamiseks

"Ajal, kui tekkis mõte neid töid teha, oli mul emotsionaalselt väga keeruline periood. Olin depressioonile väga lähedal. Koolis oli ülesanne teha ühes tunnis näitus. Mõtlesin kaks asja kokku sobitada," selgitas Rattus "Aktuaalsele kaamerale".

"Mu parimad tööd on alati olnud isiklikud. Tundsin, et tahaksin ennast nendesse töödesse välja valada, jutustada seda lugu ja sellest sündis see näituseidee."

Rattus selgitas, et seeria jutustab suuresti emotsionaalsest purskest, mis seitsmeks emotsiooniks jagatud. "Peamiselt ongi siin negatiivsed emotsioonid. See emotsioonipurse läheb suuremaks ja suuremaks ning ma tahtsin lõpetada rahunemisega," rääkis ta, viidates tööle nimega "Selgus". "Kui me tunneme halbu emotsioone, siis hakkabki kõik justkui paisuma ja suuremaks minema, aga ühel hetkel jõuab see parem tunne jälle kohale, me rahuneme maha ja läheme enda eluga edasi."

Seeria loomine aitas Rattust raskel ajal. "Ma suutsin end paremini läbi elada, kujutades ja vaadeldes neid emotsioone. Kui suutsin end tegevuses hoida, siis ei jäänud nende emotsioonidega üksi ja ei hakanud muremõtteid välja mõtlema," rääkis ta ja lisas, et kunstiteraapia on inimesi sellistel hetkedel aidanud. "See on üks viis, kuidas enda vaimset tervist paremaks muuta, et see halvemaks ei läheks. Võimalik on end kunstile pühendada," usub ta.

Et pildiseeria "Ebaküps" vaimse tervise teemat kannab, teeb Rattus hetkel koostööd ka MTÜ-ga Peaasi, jagades enda kogemust ja avades "Ebaküpse" iga teose taga peituvat emotsiooni. Seeläbi loodab ta, et seeria, mille loomine aitas teda, saab mingil moel toeks ka teistele.

"Inimesed arvavad, et nad on oma murega üksi, et kellelgi teisel pole samasuguseid muresid. Kui ma enda töödega välja tulin, siis inimesed tõdesid, et neil on olnud täpselt samasugused mõtted ja tunded ning tegelikult sa ei ole üksi," rääkis Rattus ja lisas, et jagamine on väga oluline, et me ei jääks oma muremõtetega üksi.