Süku projektijuht: arhitektuurivõistluse tulemused selguvad jaanipäevaks

Esmaspäeval välja kuulutatud Südalinna Kultuurikeskuse arhitektuurivõistlusel seab ülesandeks kultuurikeskuse hoonele kuju anda, kuid mõelda tuleb ka pargile, lähistele tänavatele ja Emajõe kaldale kaarsillast turuhooneni.

Südalinna Kultuurikeskuse projektijuht Elo Kiivet rõhutas, et lisaks linnaraamatukogule ja kunstimuuseumile tulevad hoonesse ka mitmed muud asutused. "Kolmas suurem osa on sündmuskeskus, kus on üks suur saal ja üks väike saal. Väike saal on muuhulgas rahvusringhäälingu telestuudio. Lisaks nendele kolmele osale on kultuuriosa toetav ettevõtlus. See tähendab seda, et seal on kaks toidukohta, väärtfilmikino ja ka tööruumid neile asutustele."

Tartu Oskar Lutsu nimeline linnaraamatukogu jaoks plaaniti algul 10 000 ruutmeetrit, kuid nüüd tuleb leppida 7100 ruutmeetriga "Seda on väga raske hinnata kui suurt ruumi me tegelikult vajame. Hetkel loodame, et selle 7100 ruutmeetriga saame hakkama," ütles raamatukogu direktor Kristina Pai ja lisas, et teiste asutustega ruumide jagamine on raamatukogule uus. "Seega on raske olnud koostööks võimalusi leida. Mõned mõtted juba siiski on."

Pai nentis, et praeguses hoones käivad lugejad neilt eelkõige vaid raamatuid laenutamas, ent eriti on puudu huvitavast ning hubasest lugemisaalist noortele. Üks saal võiks tema sõnul jääda lahti ka ööseks. "Eelkõige on see koht töötamiseks, kus võivad olla mõned arvutid, on väike nurgake, kus saab endale kohvi või teed keeta, on tualett. Suuri raamaturiiuleid me sinna kindlasti ei planeeri," rõhutas ta.

Süki arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad Urmas Klaas (Tartu linnapea, žürii esimees), Kristina Pai (Tartu linnaraamatukogu direktor), Joanna Hoffmann (Tartu kunstimuuseumi direktor), Priit Metsjärv (Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja), Tõnis Arjus (Tartu linnaarhitekt), Enrique Sobejano (arhitekt, Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), Lina Ghotmeh (arhitekt, Lina Ghotmeh—Architecture, Prantsusmaa), Tõnu Laigu (arhitekt, QP Arhitektid), Martin Allik (maastikuarhitekt, MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 5. mai, preemiafond on vastavalt esimesele kohale 60 000 eurot, teisele kohale 40 000 eurot, kolmandale kohale 20 000 eurot ja kolm 10 000 eurost ergutuspreemiat.

Süku lõplik asukoht selgub siis, kui žürii valib võidutöö. "Enne jaanipäeva saame teada, kes on võitja," kinnitas Kiivet.