Urmas Klaas: Süku rahastusleping on Tartule jõukohane

Tartu Südalinna kultuurikeskuse maksumuseks on hinnatud koos käibemaksuga ligi 90 miljonit eurot. Kuigi Tartu soov oleks olnud maksta sellest 25 protsenti, on lõplik kokkuleppe 33 protsendilise osaluse peale.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Süku rahastamisleping linnale siiski jõukohane "Me rääkisime ühest proportsioonist sel ajal, kui Tartu linn esitas oma taotluse Riigikogule ja vahepeal on ju aeg edasi läinud ja oluline on just nimelt see, et eelarvestamise aluseks on võetud selle aasta alguse ehituse hind pluss ehitushinnaindeks," selgitas ta ja lisas, et kui hinnad tõusevad, siis tõuseb ka toetus. "Kui hinnad langevad, siis sellevõrra on vähem ka toetust, seega leping kajastab reaalset situatsiooni."

Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirjas on Süku esimene. Sügisel muudeti seadust nii, et kahe objekti asemel saab võimalusel rahastada korraga mitmeid riiklikult tähtsaid kultuuriehitiste projekte. Seesugune muudatus annab Allikmaa sõnul võimaluse Sükuga samaaegselt edasi liikuda näiteks ka Rakverre ja Narva planeeritud ehitistega.

"Olen tänaseks saanud juba Rakvere linnavalitsuse poolt kirja, et nemad on valmis ka kohe asjaga edasi minema, mis ongi tänu sellele, et muudeti seadust," rõhutas Allikmaa ja lisas, et muidu oleks pidanud Rakvere jääma ootele, kui ükskord Narva saab valmis, ja alles siis oleks saanud minna Rakvere juurde. "Hasartmängumaksu laekumine kultuurkapitali on olnud praegu päris hea, meil on olnud piisavalt rahalisi vahendeid, et ära rahastada Tartu linna poolt rajatav südalinna kultuurikeskus ja meil tekib päris suur jääk, et me saaksime samaaegselt veel rahastada nii Narvas kultuurikvartali ehitust kui ka Rakveres Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitust."

Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirjas on viiendal ehk viimasel kohal praegu Tallinna Filmilinnak. Tallinn on otsustanud linnaku esimese etapi ehituse rahastada ise. Samas võimaldab Allikmaa sõnul seadusemuudatus ka seda, et enne kui tuleb hakata tegelema rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitusega, saab kultuurkapital lõpuni ära rahastada ka filmilinnaku projekti.

"Kui me saame valmis Rakvere ja Narva, ma julgen arvata, et rahalisi võimalusi on selleks nii palju, et me saame nad kahe aasta pärast valmis, sõltub muidugi neist kahest linnast endast," sõnas ta ja kinnitas, et siis saaksime kohe minna Filmilinnaku rahastamise juurde. "Tartu jookseb seal all muidugi ka kogu aeg, aga see ei sega, ei kannata Tartu ega kindlasti ka Estonia, sest Estonial see ettevalmistusperiood võtab palju rohkem aega."