Kultuuriministeerium annab Ida-Virumaa kultuurielu elavdamiseks lisaraha

Jõhvis toimunud kultuuriministeeriumi ja riiklike kultuuriasutuste juhtide ümarlaual leiti, et pole mõttekas keskenduda vaid Eesti teatrite ja muusikakollektiivide Ida-Virumaale toomisele, vaid vaja on leida neile ka kuulajad ja vaatajad.

"Üks oli selge, et nii asutuste juhid kui ka Ida-Virumaa kultuurikorraldajad tuleb kokku tuua ja infot omavahel liigutada ehk luua kontakte. See oli üks lahendusettepanek," sõnas kultuuriminister Piret Hartman. "Teine ettepanek oli see, et juhul kui asutused tahaksid siia tulla, siis tekiks ka riskifond, millega on võimalik kulusid katta, juhul kui asutused otsustavad siia tulla ..." lisas ta.

Kultuuriministeeriumi plaan on hakata igal aastal panustama Ida-Virumaa loomefondi 100 000 euroga. Samapalju loodetakse koguda ka eraettevõtjate abiga.

"Meie soov on see, et me võtame tööle need inimesed, kes võiksid alustada tööd eraettevõtjatega ja tutvustada rohkem Ida-Virumaa võimalusi. Usun, et kui me seemne saame idanema, siis see oleks juba väga suur võit," lausus Hartman.

ERSO direktor Kristjan Hallik nentis, et Ida-Virumaa väärib senisest rohkem kultuurisündmusi. "Ida-Virumaa fookus pole praegu üldse vale. Ida-Virumaa on mõnevõrra jäänud vaeslapse ossa aastakümnete vältel. Ma arvan, et fookuspunkt on väga õige, selleks, et siin initsiatiivi hoogustada ja siia kultuuri rohkem tuua."

Kultuuriministeeriumi ja Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse loomefondi raamleping plaanitakse allkirjastada eeloleval reedel.