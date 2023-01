Piret Hartman: kõik kultuurivaldkonnad said sel aastal ressursse juurde

Kultuuriminister Piret Hartman rääkis ERR-ile antud intervjuus, et mõistab teiste kultuuriasutuste kriitikat seoses teatritele lisaraha maksmisega, kuid lisas, et sel aastal said ka teised kultuurivaldkonnad ressursse juurde, kuna kultuuriministeeriumi eelarve kasvas üle 50 miljoni euro.

Miks te otsustasite minna mööda ekspertkomisjoni otsusest, mis põhineb väga värskelt välja töötatud kriteeriumitele, ja leida sellise summa lisaraha?

Selle aasta alguses seisin väga keerulise küsimuse eest: kas jätkata selle määruse rakendamist või lükata komisjoni otsus tagasi. Need indikatiivsed summad, mis minuni jõudsid, näitasid väga selgelt, et osad etendusasutused saavad võrreldes eelmise aastaga oluliselt vähem raha.

Rääkides nii kultuuriministeeriumis, etendusasutuste juhtide kui ka erinevate valdkonna eestvedajatega, jõudsime sellise otsuseni, et me rakendame seda määrust.

Sellega on tõesti tehtud väga palju tööd, aga kuna need otsused jõuavad etendusasutusteni väga hilja, siis me võtame seda aastat kui üleminekuperioodi ja need etendusasutused, kellel summa võrreldes eelmise aastaga väheneb me tuleme neile erandkorras appi, et see määrus saaks rakendatud.

Mille arvelt võetakse täiendavad 850 000 eurot?

Me jätame ära kaks eksperimentaalprojekti, mis me eelmisel kolmel aastal viisime ellu ja pool sellest rahast tuleb kultuuriministeeriumi reservist.

Kuidas te lohutaksite teisi kultuurivaldkondi, et ebaõigus niivõrd suur ei oleks?

Loomulikult ma mõistan nende kriitikat, kuid samas kasvas kultuuriministeeriumi eelarve sel aastal üle 50 miljoni euro ja kõik valdkonnad said ressursse juurde –kunstnikud said sellel aastal viis kunstnikupalka juurde ning praegu on renoveerimisel ka kunstihoone.

Murekohti on väga palju, mis vajavad lahendamist. Selge on see, et kultuurivaldkond ei ole aastaid raha juurde saanud – lihtsalt me ei suuda kõiki murekohti ühe aastaga ära lahendada, aga ma väga loodan, et etendusasutuste osas me selle muudatuse ja reformi ära teeme. Loomulikult seisab meil ees määruse ülevaatamine, enne, kui me järgmise aasta taotlusvooru välja kuulutame.

Millal saavad numbrid ametlikuks ja kinnitatakse allkirjaga?

Ma väga loodan, et me saadame paari nädala jooksul etendusasutustele ametlikud numbrid koos põhjendatud selgitustega.