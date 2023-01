Teatri- ja muusikamuuseumi tornis esietendub lavastus "Unistaja"

Lavastus "Unistajad" põhineb Ameerika autori Willaim Mastrosimone näidendil, mis räägib kahe noore inimese eneseotsingust.

"Nad kohtuvad oma elutees väga kummilistel hetkedel. Ma ütleksin, et nad otsivad kedagi enda kõrvale, aga mitte ilmtingimata seda, keda nad kohtuvad," sõnas lavastaja Tõnis Veelmaa.

Kuigi näidend on kirjutatud 1980. aastatel, on lavastaja sõnul autor oma tekstis tabanud ajatuid teemasid, mis kõnetavad väga hästi ka praegusel hetkel. "See keskendub eriti praegu, viimase kolme aasta kontekstis, kus tundub, et lootus on kadunud," lausus Veelmaa. "Kuskil see lootus on. Seda tuleb tähelepanna, ära tunda ja võimalus anda."

Meespeaosalist mängib Miika Pihlak. Tema tegelaskuju on jõudnud oma elus keerulisse kohta, sest pealtnäga paigas elu varjutavad mõtted, kuidas või kas üldse edasi elada. "Kui palju me inimestena ikka välja näitame, et oleme omadega põhjas, et me ei ole õnnelikud või meil ei ole hea olla. Eks me ikka püüame otsida seda lootuskiirt ja teistega suhtlemisel näidata enda parimaid külgi," ütles Pihlak.

"See on suuresti taipamine, et teine inimene, kes pealtnäha tundub enesekindel ning ei tundu, et temal pagasit oleks ... ta saab aru, et tal on ka omad valukohad," kommenteeris näitleja Karmen Naudre uut lavastust.

Lavastus "Unistajad" etendub kümnel korral jaanuaris ja veebriari alguses.