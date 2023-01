Tuulikki Bartosik: uuel albumil panin palju rõhku sageduste kuulamisele

Uuel albumil on põhiliselt akordionile keskendunud Tuulikki Bartosik sukeldunud varasemast veelgi sügavamale helimaailma ning muusiku sõnul on see loogiline jätk tema muusikarajal.

"Ma tundsin, et soolomuusikuna tahaks midagi veel teha, aga ei tahaks võtta endale suurt pillide arsenali, aga kuidas saaks lihtsate vahenditega seda heli, mis akordionist välja tuleb, muuta enda jaoks ka huvitavamaks," selgitas Bartosik "Aktuaalsele kaamerale".

Bartosik on enda sõnul pannud hästi palju rõhku sageduste kuulamisele – millised sagedused sobivad omavahel ja mida saaks lisada.

"Loomulikult kogu see helimaailm, see pole ainult akordion. Seal on väga palju välilindistusi kohtadest, mis on mind inspireerinud, mis mu telefonis on. Mu telefon on täis eri paikadest pärit helisid, näiteks metroohääled Londonist, mis said plaadi peale."

"Playscapes" valmis tihedas koostöös Sander Möldriga, kes panustas kaasprodutsendina, aga ka instrumentaalide ja elust enesest salvestatud helidega.

"Kui Tuulikki alguses selle ideega tuli, siis ma võtsin paar hetke aega ja mõtlesin akordioni peale ja mõtlesin, et wow, eriti lahe pill, millest midagi teistsugust teha kui ta siiamaani on olnud," rääkis Mölder.

"Ma arvan, et selle albumi puhul me oleme sellega hakkama saanud ja tõmmanud sellest pillist välja hästi palju lahedaid atmosfääre ja sellist liimist sound'i kuidagi mahendanud. See on olnud hästi mõnus," lisas ta.