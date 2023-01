Piret Viirpalu vannutati pidulikult kunstikooli Pallas uueks rektoriks

Sellist rektori ametisse vannutamise tseremooniat pole Kõrgemal Kunstikoolil Pallas kunagi varem toimunud. Seetõttu on alates eelmisest veebruarist ametis olnud rektor Piret Viirpalu sõnul esmaspäev eriline päev.

"Rohkem kui minu jaoks on see oluline kõrgema kunstikooli Pallase jaoks. Kogu koolipere on sellele hästi kaasa elanud, selleks valmistunud see on justkui nagu sünnipäev või pidupäev. Julgen öelda, et see on väga oluline," sõnas Viirpalu "Aktuaalsele kaamerale".

Uhiuue, Pallase logost inspireeritud ametiketi valmistas koolile ehtekunstnik Maria Valdma. Ka 23 aastat tagasi valminud Eesti Kunstiakadeemia rektori ametikett on tehtud tema kavandi järgi.

"Ta on ikkagi küllaltki suur väljakutse, sest esiteks on kunstniku vastutus väga suur ja see on ju asi mida sa varem teinud ei ole, see on ainukordne ja kõik tehnilised lahendused tuleb välja nuputada. Antud juhul ma valisin ka natuke enda jaoks võõrad materjalid, nagu klaasi ja raua kombinatsiooni. Seetõttu osutus see mulle keerukamaks väljakutseks kui arvasin," tõdes Valdma.

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainus rakenduslik kunstikõrgkool. Viimased 17 aastat juhtis kooli Vallo Nuust, kelle käe all sai viis aastat tagasi toonane Tartu Kõrgem Kunstikool tagasi oma algusaastate nime – Pallas. Piret Viirpalu võtab rektorina nüüd suunaks senisest suurema koostöö ja avatuse. Nii Pallase sees kui väljaspool.

"Plaanis on avada uus restaureerimise õppekava, see ei saa küll teoks ruttu, aga töö käib. Õppekavade arendus, parendus. Kindlasti on meie ees väljakutse, et kõik rakenduskõrgkoolid peavad ka tegema teadust ja rakendusuuringuid. See on põnev väljakutse, et leida teemad mis sobivad loomekõrgkoolile. Nii et väljakutseid jätkub," kirjeldas Viirpalu.

Rektori ametiaeg kestab kokku viis aastat.