Ajakirja Looming 100. sünnipäev keskendub eesti kirjanduse elujõulisusele

Juubeli tõttu on plaanis mitmesuguseid üritusi, et kõnetada nii varasemat Loomingu lugejat kui ka inimest, kellel on ajakirjaga olnud seni vähem kokkupuudet. "Loomingul on pisut elitaarne maine. Aga kirjandus ei ole midagi sellist, mis oleks mõistetav vaid valitutele. Looming peegeldab meie kaasaegse kirjanduse erinevaid suundi ja juubeli raames tahakski teadvustada Loomingut kui võimalust olla kursis eesti kirjanduse rikkuse ja rikutusega," kommenteeris ajakirja peatoimetaja Indrek Mesikepp.

Jaanuari jooksul toimub mitu kirjandusüritust. 25. jaanuaril on Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis kirjanduslik kolmapäev ja 31. jaanuaril kirjanduslik teisipäev Tartu Kirjanduse Majas. Esimesel esitavad elava muusika saatel oma luulet Loomingu autorid Triin Paja, Asko Künnap ja Taavi Eelmaa, ette kantakse Loomingus ilmunud Mati Undi novell. Tartus loevad oma loomingut Lilli Luuk, Margit Lõhmus, Tõnis Vilu ja Kruusa Kalju, ajakirja ajaloost räägib kirjandusteadlane Tiit Hennoste.

Juubeliga käib kaasas teisigi üritusi. Kevade lähenedes keskendutakse noortele, ajakirja toimetajad külla koolidesse üle Eesti, et tutvustada ajakirja kaasaegse kirjanduse ja seeläbi meie ühiskonna olulise peegeldusena. Aprillis ilmub Tiit Hennoste sulest raamat, mis vaatleb eesti kirjandust läbi Loomingus saja aasta jooksul ilmunu. Klassikaraadios jätkub Maria Lee Liivaku autorisaade "Loomingu Raadio".

27. aprillil toimub teaduste akadeemia suures saalis kirjanduskonverents "Loomingu sajand" ja juubeliaastal jõuab teleekraanile Toomas Kalli Loomingu teemaline näidend "Kolmevalitsus" Ain Mäeotsa lavastuses.