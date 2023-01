Tammsaare romaaniauhinna pälvis Tõnu Õnnepalu

Õnnepalu pälvis preemia kaks aastat tagasi ilmunud romaani eest "Palk: talvepäevik". Žürii tõstis teose puhul esile mõttemaailma mitmeplaanilisust ning elu üle sügavuti juurdlevat ja eelarvamustevaba hoiakut. Teose stiil oli žürii sõnul isikupärane ja voolav, keel elulähedane, kuid täpne ja poeetiline.

Kirjanikule teeb suurt rõõmu, et tema teost nimetatakse värske preemia kohaselt romaaniks. "Ma isegi arutasin raamatus selle üle, et kas see on romaan või ei ole, aga ma ikkagi jõudsin järeldusele, et võib olla küll. Romaani mõiste ongi poleemiline ja see on ka romaani päästnud – keegi täpselt ei teagi, mis see romaan on ja kui teaks, siis oleks romaaniga lõpp," rääkis Õnnepalu.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Tammsaare nimeline romaaniauhinna statuut väga nõudlik. "Rõhutatakse romaanižanri valdamise meisterlikkust, romaani kunstilist mõjujõudu ja selle sõnumi mõttehaaret. Lisaks antakse auhinda välja vaid kord viie aasta jooksul. "Teos, mis Tammsaare romaaniauhinna pälvib, on vaieldamatult viimaste aastate parim ja omab kaalu, et kujuneda üheks meie kirjanduse tüvitekstidest. Parimal juhul laiemaltki kui vaid eesti kirjanduse," lisas Oja.

Preemiat antakse välja alates 1998 aastast iga viie aasta järel. Preemia fondi suurus on alates 2018. aastast 4000 eurot, millega pärjatakse üks teos.