Õnnepalu: olen saanud Soome raamatukogudest rohkem laenutushüvitist kui Eestist

Novembris nägi ilmavalgust Tõnu Õnnepalu teos "Eesti loodus". Klassikaraadio saates "Delta" rääkis autor, et oma teoste soomekeelsete tõlgetega on ta Soome raamatukogudest saanud rohkem laenutushüvitust kui kodumaal.

Soome keelde on tõlgitud kümme Õnnepalu teost. Enim on kirjaniku sõnul üle Soome lahe elavatele naabritele südamesse pugenud teos "Paradiis", mis oli ühel hetkel Soome raamatukogudes enimlaenutatav ilukirjanduslik tõlketeos.

Kirjanik tõi välja, et muuhulgas on olnud aastaid, kus talle makstakse Soome raamatukogudest laenutushüvitist rohkem kui Eestis. "Igal juhul on see raamatukoguhüvitis seal helgem. Mina olen ju tõlgitud autor, seal on pool raha. Kujutan ette, et kui Soome autor on tubli autor, keda loetakse, siis ta saab sealt päris kena toetuse," rääkis ta.

Sel aastal on kaante vahele saanud kolm Õnnepalu teost. Viimasena valmis kirjanikul raamat "Eesti loodus", sai alguse Klassikaraadio suvisest samanimelisest raadiosarjast. "See on mingis mõttes elu kokkuvõte – kõik need loodusrännakud ulatuvad kaugesse minevikku tagasi. See on omamoodi elulugu," kirjeldas kirjanik uut raamatut.

"Eesti looduses" räägib kirjanik oma elukohtades. "Kõigis kohtades ma elanud polegi, mõned on minu unistuste elukohad Eestis," täpsustas ta. "Geograafia pole lõpuks väga lai. Kõik piirdub tegelikult Põhja-Eestiga, Emajões lõuna poole see raamat ei jõua. Need paigad on Alutaguselt Vilsandini ja kõikide paikadega on isiklikum suhe."