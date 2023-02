Galerii: Tallinna Kunstihoone avas Lasnamäe paviljonis suurnäituse "Pea ees!"

"Pea ees!" on rahvusvaheline rühmanäitus tänapäeva arvutustehnika abil võimalikuks saanud virtuaalreaalsuse eri tahkudest ning tunnetuslikest ja poliitilistest mõjudest, mis esitab pakilisi küsimusi meid ümbritseva maailma ja meie suhte kohta virtuaalmaailmaga. Hiljutise ülemaailmse pandeemia ja sellele järgnenud kriisi ajal hoogustus digiteerimine kunstis. Uus näitus ja selle kataloog pakuvad ajakohase võimaluse vaadata ja analüüsida mõningaid uusimaid kunstilahendusi ja platvorme, mis annavad ainulaadselt ja tõhusalt juurdepääsu teadmistele ning kultuurile. Näituse kuraatorid on Corina L. Apostol (Tallinna Kunstihoone) ja Lívia Nolasco-Rózsás (Karlsruhe kunsti- ja meediakeskus ZKM).

Näitusega kaasneb trükis, mis kutsub lugejaid ümber mõtestama suhet tegelikkuse virtuaalmõõtmetega, küsides, kuidas saaks virtuaalreaalsus arvuti abil loodud avaliku ruumi kõikvõimalikes vormides kaasa aidata praegustele poliitilistele ja sotsiaalsetele aruteludele ning millised on virtuaalreaalsuse võimalused kunstis. Trükisest leiab nii kuraatorite mõtted kui ka kunstnike ja eri teoreetikute esseed.

Näitusel toodud materjal keskendub just Kesk- ja Ida-Euroopale ning teemanäitusel eksponeeritakse projekti "Teisel pool mateeriat" residentuuriprogrammis valminud kunstiprojekte. Näitusel osaleb meie kunstnike kõrval ligi 20 väliskunstnikku: Kristaps Ancāns (LV/UK), Zach Blas (US/CA), Guim Camps (ES/CO), Ami Clarke (UK), Dennis Dizon (PH/ES), Laureta Hajrullahu (XK), Hanna Hildebrand (IT/CH), Laura Kuusk (EE) & Camille Laurelli (FR/EE), Olson Lamaj (AL), Andrii Linik (UA), Anna Manankina (UA/DE), Alyona Movko-Mägi (EE), Bahar Noorzadeh (CA/IR/UK), Shelley Odradek/ Katie Zazenski (US/PL), Kirill Savchenkov, Tomo Savić-Gecan (HR/NL), Jonas Staal (NL/GR), Ivar Veermäe (EE/DE) ja Ksenia Yurkova (RU/AT).

"Pea ees!" on valminud rahvusvahelises koostöös uurimisprojekti "Teisel pool mateeriat" ("Beyond Matter") raames, mis viib kultuuripärandi ja areneva kultuuri virtuaalreaalsuse piirile. Tallinna Kunstihoone on projektis osalenud 2019. aastast ning näitus ja selle kataloog tähistavad mitu aastat kestnud ettevõtmise lõppu. Koostööprojekt tegeleb visuaalkunsti loomisel ja vahendamisel toimuva nihkega, mis on suuresti tingitud arvuti- ja infotehnoloogia kiirest arengust, kõikjal olekust ning laialdasest kasutamisest.

Näitus "Pea ees!" on avatud Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis 30. aprillini.