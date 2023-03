Arvustus. Joel Remmeli kristlik truudusevanne

Jazz-pianist Joel Remmel, kelle ülim musikaalsus, klaar mõtlemine ja humanistlik maailmavaade on kujundanud temast ühe hinnatuma loovmuusiku siinmail, on oma teise sooloplaadiga kinnitamas iseenese vankumatut usku Kõigevägevamasse.

Olles ise vaimustav looja, annab ta sõnumitoojana läbi enese edasi Vaimustava Looja kingitust. Just sellise pealkirja – "Vaimustav Looja" – on Remmel oma albumile valinud. Pärit sügavate kristlike traditsioonidega perekonnast ja saatnud kirikulisi klaveril juba paarkümmend aastat, on taoline valik jäädvustada vaimulikke laule loomulik ning kahtlemata tehtud südame sunnil.

Vaimulikud palad on salvestatud Arvo Pärdi Keskuse saalis, Laulasmaal ning sealne akustika ja vaimsus on omakorda inspireerinud live-salvestuse kulgemisi. Nõnda on ühest armastatumast, Pühalepast pärit vaimulikust rahvaviisist "Mu süda, ärka üles" plaadil lausa kaks versiooni ja tõesti, oleks olnudki keeruline eelistada üht teisele, kui mõlemad neist on võrdselt imelised, mõtisklusetaolised kompositsioonid. Rahvaviisidest on plaadil veel Pärnu-Jaagupist pärit "Ma tänan Sind" ning rootsi rahvaviis "Su laiad tiivad laota". Teised lood albumil pärinevad 19. ja 20. sajandist, peamiselt Ameerikast ja on olnud vabakoguduste lauluvaramus läbi aegade tähtsal kohal.

Kuigi jazz-muusiku oskused ja võimed seadete loomisel on suutelised looma originaalist täiesti erinevaid kõlamaailmaid, ei ole selle muusika puhul taoline "uuendus" eesmärk, vastupidi. Traditsioone austava Remmeli enda sõnul on ta üritanud ikkagi jääda lihtsaks, et palad oleksid äratuntavad ka neile, kes neid teavad. Enam vabadust on ta siiski aranžeerimisel lubanud eesmärgiga, et üldpilt oleks mitmekesisem, näiteks "Sina armastan, Jeesus" ja "Loo mulle puhas süda" on originaaliga võrreldes veidi vabama lähenemisega. Eesti vaimulikud rahvaviisid on ka pigem saanud tunda arranžeerimise kätt, eel- ja vahemängud pakatavad jazz'ile omasest vabaduseihast ning see õigus peab jääma igale loovale natuurile. Arvan, et tõeline Vaimustav Looja ei aheldaks ühtki hinge teenima midagi, milles puuduks vabaduse, vabanemise väljavaade.

Album sobib suurepäraselt puhastavaks kuulamiseks ka neile, kes ühtki konfessiooni omaks ei pea, ent austavad teiste usuvabadust ning muusikalises plaanis on näiteks innustunud gospelmuusikast, nagu siinkirjutaja. Neid eht-gospellike kõlasid kuulsin kõige enam palades "Jeesus, võta mu käed", "Sind armastan, Jeesus", "Õudse mäekünka peal", "Õnnelik selgus: Jeesus on mul on!"

Üheks kirgastumisehetkeks kujunes kuulamisel meditatiivne pala "Loo mulle puhas süda" kui kaunis sisekaemuslik taotlus. Hümnilikult kõlab "Jäägu Jumala rahu su üle". Elavama kõrvaga kuulaja võib siia juurde kuulda tervet puhkpilliorkestrit!

Albumi lisapala "Mu süda ärka üles" tekitas aga kujutluspildi eredas valgusest avatud väravate taga, kuhu saad siseneda kunagi vaid üksi. Soolovorm on sümboolselt hea valik – just üksi olles võid sa olla ehk kõige rohkem Looja ees alasti. Alandlik, haavatav. Ja samas valmis otseseks dialoogiks.

On hea tunda, et vaimulik instrumentaalmuusika ei suru end millegagi peale, laseb kuulajal vabalt hingata ning oma mõtteid ja ka usku valida. Remmel kasutab valdavalt keskmisi ja ülemisi registreid, tumedaid madalaid toone kuuleb harvem. Ja need üksikud sügavad, palu lõpetavad bassid on võetud pianissimo's. Eks heledamate helide eelistamine ole ka helguse ja kõrgemale tõusmise rõhutamiseks sobiv valik. Pianisti meloodiakäigud on selged ja loogilised, ent ometi ei muutu taoline "lihtne ja ilus" muusika imalalt magusaks, vaid on ikka jazz'i-mehele omaselt peen ja dünaamiliselt väljapeetud. Tehnilist võimekust polegi mõtet rõhutada, see on taolise tasemega muusiku puhul elementaarne, et saaks oma mõtteid-tundeid filigraanselt realiseerida.

Kuigi tänapäeval kuulatakse muusikat peamiselt veebiplatvormidest, siis ometi on kena ka plaati füüsilisel kujul näha. Plaadikujundus Kaarel Vahtramäelt koos Kaupo Kikkase fotodega on oma maitsekas duotonaalsuses harmooniline, toetades tasast alandlikkust ning ajatuid väärtusi nagu muusikagi seda teeb. Vahetekstid luuletajalt ja baptisti pastorilt Kaarel B. Väljamäelt annavad suuniseid ka poeetilises vormis.

Joel Remmel esitleb uut albumit Ülestõusmispühade ajal – kontserdid toimuvad 5. aprillil Viljandi Jaani kirikus, 6. aprillil Haapsalu Babtistikirikus, 7. aprillil Arvo Pärdi Keskuses.