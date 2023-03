Hans Hindpere konkursi võidu said Põlva neiud

Kuuenda Hans Hindpere vokaalansamblite konkursi peaauhinna otsustas žürii, kuhu kuulusid Mare Väljataga, Sirje Põllu ja Merle Lilje, anda Põlvamaale tütarlaste kvintetile DeViis koosseisus Elisabeth Pehk, Eeva Peršin, Linette Risttee, Marleen Vasser ja Maara Parhomenko.

Maara Parhomenko ütles, et temale on ansamblis laulmine südame kutse. "See on selline asi, mis toob toredaid inimesi kokku, ja seda on näha ka meie ansambli ühises tunnetuses, et meil on koos tore ja selle pärast me seda ka teeme," ütles Parhomenko.

Ansambli DeViis juhendaja Riivo Jõgi tõi võiduviisiku puhul esile lauljate pühendumuse.

"Nad on väga püüdlikud, nad on sellised korralikud, kes õpivad alati kõik ära, mis neile öeldakse, ja tegelikult ansambli laulu puhul see ongi kõige tähtsam, et ansambel on meeskond, kus iga liikme osatähtsus on oluline, et igaüks teeks oma panuse ära," sõnas Jõgi.

DeViis koosneb 18-19-aastastest lauljatest. "Me oleme kõik Põlvast pärit, aga kahe laulja haridustee on viinud Tartusse, kuid me oleme jäänud kodulinnale truuks. Nii et igal reedel tuleme kokku, sõidame koju kasvõi maaliini bussiga, mis sõidab väga pikalt ja sõidab kõik augud läbi, aga me tuleme kokku ja teeme ära," sõnas laulja Maara Parhomenko.

Riivo Jõgi ütles, et just kvintett on tema arvates vokaalasamblile kõige sobivam kooslus. "Klaveri saatel võib teha ka kolm-neli, aga just a cappella on see põhjus, miks võiks olla viis häält, siis saab hästi seadeid teha," rääkis juhendaja.

DeViis sai ka publikulemmiku eripreemia ja parima noorteansambli auhinna.

Kõige rohkem oli Jõhvi tulnud kohal naisansambleid, kellest esikoha sai Olla Daam Viljandimaalt, teise koha pälvis Kamari haridusseltsi naisansambel Jõgevamaalt ja kolmanda koha jättis Ida-Virumaale Illuka naisansambel.

Hans Hindpere konkurssi korraldatakse Jõhvis 2013. aastast. Senised võitjad on olnud Türi meesansambel Avaja (2013), Türi naisansambel Naized (2015), Salme meeskoor Sõstrad (2016), Tallinna vokaalgrupp Ring (2018) ja Elva valla naisansambel Mesi (2021).

Konkursi peakorraldaja Heli Vähk ütles, et järgmine võistulaulmine on plaanis korraldada 2025. aastal.