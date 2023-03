Ken Rüütel: väga palju tööd jõuab teha, kui kodus ei ole

Ken Rüütel sõnas, et Kristallkingakese auhind on tema jaoks esimene preemia, mille ta pälvinud on. "Ma olen väga üllatunud, sest ma olen nii vähe teatris olnud ja ma olen nii noor, tunnustust, paid ja kiitust on alati hea saada, ikka mõtled, et keegi tuleks ja paitaks ja kiidaks, kui seda tehakse, siis see on nii tore," rõhutas ta ja lisas, et samas see plejaad, kelle vahelt laureaate valida, on väga suur. "Ma arvan, et žüriiliikmed tõmbasid heinast, ma olen tõesti õnnega koos, sest igaüks vääriks seda auhinda."

"Väga palju tööd jõuab teha, kui kodus ei ole," kinnitas Rüütel ja lisas, et pere ja lähedastega ta pole seetõttu väga jõudnud koos olla, aga nad käivad teda alati toetamas. "Aga noor inimene jõuabki palju teha."

Näitlejatöölt ootab ta väljakutseid. "Eriilmelisi rolle meeldib teha, siit-sealt, kuskilt täiesti teisest kohast, kes ma isegi ei ole, või siis just see, kes ma ise olen, aga hästi süvitsi, et oleks vaheldust ja oleks tore," mainis ta ja lisas, et selle eest tänab ta kõiki lavastajaid, kes on ta üles leidnud ja teda usaldanud.