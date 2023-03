Karin Allik: möödunud teatriaastat mõjutas tugevalt sõda Ukrainas

Teatikriitik Karin Allik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kuigi selgeid favoriite möödunud teatriaastast välja ei paistnud, siis aastaauhindadel said pärjatud lavastused, kes seda ka igati väärisid.

"Kui küsida, mis oli Eesti teater 2022. aastal, siis vähemalt auhindade põhjal võib öelda, et teatrit mõjutas väga tugevalt sõda Ukrainas," sõnas Allik ja lisas, et teatripublik, -kriitikud ja -professionaalid otsisid seda meeleolu, mis kaasneb sõjaga. "Seetõttu sai ka sõnateatri eriauhinna Julia Aug ning teatriliigi ülesed auhinnad läksid lavastusele "Melanhoolia", mis tegelikult omal moel atmosfääriga peegeldab maailmalõpu ootust ja sõjameeleolu, seega just ühiskondlikult aktiivne teater sai hinnatud."

Alliku sõnul ei olnud möödunud aastal väga selgeid favoriite, kelle puhul olnuks tunne, et kui tema nüüd auhinda ei saa, on midagi valesti. "Kõik, kes pidi saama, ka kindlasti said," ütles ta.