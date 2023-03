Garmen Tabor: teatrite rahastamise reform jättis suhu kibeda suitsu maigu

Näitleja ja teatrijuhi tööde ühitamine nõuab Garmen Tabori sõnul palju planeerimist. "Prooviperiood on õnneks mingis kindlas perioodis," ütles ta ja lisas, et teatrijuhi tööd võib pidada ka omamoodi lavastamiseks. "Usaldus on väga tähtis ja kui me oleme milleski kokku leppinud ja vastastikku usaldame, siis saab delegeerida, toimetada ja otsustada."

"Teatrijuht on omamoodi teener, kuna tuleb vastutada kõigi inimeste elu, töö ja viimasel ajal isegi ka nende tervise eest. On väga palju asju, mille peale tuleb mõelda," rõhutas ta.

Kuigi koostöö teatri ja kultuuriministeeriumi vahel on alati toiminud ja toimib ka edaspidi, jättis Tabori sõnul teatrite rahastuse reform suhu kibeda suitsu maigu. "Võib-olla natukene hilja hakati peale, võib-olla natukene ei mõeldud ikkagi läbi, sest iga reform ja muudatus vajab ka ressurssi."

"Me oleme eestlased, me tahame hästi kiiresti ja oleme hästi tublid, aga kultuuris, kunstis ja hariduses ei tohi asjadega väga kiirustada, otsustega peab olema väga läbimõeldud ja ettevaatlik, sest muidu võib teha midagi jäädavalt halvasti," mainis ta.

"Praegu jäi mulje, et ministeerium tegi kõik õigesti ja teatrid on vihased, halvad ja hästi tähtsad, aga ma ei saa sellega päriselt nõus olla," mainis Tabor ja lisas, et nüüd tuleks aga proovida sellest üle olla ja edasi minna. "Selleks ongi vaja, et me usaldaksime vastastikku, seega me peame selgelt rääkima, mis on meie eesmärk."