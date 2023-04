Tanel Veenre: ma olen materjalist lähtuv kunstnik

Draakoni galeriis eksponeeritud helilised ruumiobjektid on kunstniku sõnul kõige suuremad teosed tema senises loomingus.

"Ma ei ole kunagi nii suurt mõõtkava kasutanud, see oli täiesti teistsugune väljakutse. Selles mõttes oli ka tööprotsess teistmoodi, sest ma ei istunud laua taga, vaid pidin tõesti nagu insener lähenema ja kõik lauad, diivanid, toolid olid asju täis," nentis ta.

"Ma püüdsin ette kujutada, kuidas see kõik kokku käib, sest ma ei saanud seda reaalselt kokku panna. Galerii on esimene koht, kus ma sain need tervikuna üles panna," lisas ta.

Veenre selgitas, et mõnes mõttes on näitus tema jaoks võrreldav lavastusega.

"Need ehted, keha- ja ruumiobjektid on kõik selles mõttes noodid – selles helistikus või reas, mille mina lavastajana kokku panen. /--/ Lõpuks on kõige olulisem see inimene, kes minu kunstiga kohtuma tuleb, tunneb või tajub," rääkis kunstnik.

Teoste peamine materjal on maheda kõlaga puidust orelivile, mille kõrval on kasutatud graveeritud kivi ning hõbedat. Veenre selgitas, et ta on eelkõige materjalist lähtuv kunstnik ning kasutatud oreliviled sattusid tema kätte tänu muusikust isale, kes vanu puitpille restaureeris.

"See jäi kuidagi pooleli ning ma otsustasin neile koos isaga uue elu anda. Isa aitas puidutööd teha – peitsimine, vahatamine ja puidule sellise siidise pinna andmine tuli isalt," tõi ta välja.

Näitus "Ex-Post" on A-Galerii seifis avatud 6. maini ja Draakoni galeriis saab Veenre loominguga tutvuda 29. aprillini.