Kuraator: EKKM-i avanäitus kasutab psühhoanalüütilist lähenemist isiksushäirele

Tanel Randeri kureeritud rühmanäitus kutsub üles ümber hindama seda, kuidas inimesed end ise määratlevad. Sellele viitab ka Randeri installatiivne sõnamäng, mis suhestub EKKM-i katusel asuva kirjaga.

"See näitus kasutab psühhoanalüütilist lähenemist nartsisisstlikule isiksushäirele," kirjeldas kuraator Tanel Rander.

"Me peaksime loobuma geopoliitilisest sõnavarast, mis räägib multipolaarsest maailmakorrast, idast ja läänest ja nii edasi," arvas Rander. "Selle asemel peaksime tegelema praeguse olukorraga."

Näituse keskne kujund on kristall, mida võis nõukogude ajal leida iga pere sektsioonikapis.

"Ühel hetkel kristallid muutuvad lämmatavaks nagu selles installatsioonis," rääkis kunstnik Elo Liiv. "Sa proovid unistada, nendest läbi minna, aga nad on lämmatavalt su kohal."

Liiv sõnas, et maailmas esineb endiselt liiga palju diktatuuri. "Seoses Ukraina sõjaga on see äng tagasi tulnud, elu lähisuhtevägivallatsejaga riikide tasandil."

EKKM-is saab vaadata ka Ukraina kunstniku Kateryna Lysovenko maale, mis said tuntuks pärast Ukraina sõja puhkemist.

"Praegune olukord on põhjustatud mitte ainult sellest, et venelased on õudsad, vaid ka sellest, et kogu maailm on andnud raha Putinile, toetanud tema režiimi. Nad arvasid, et kurjust on vähe, kuid tegelikult aitasid nad selle levikule kaasa," sõnas Lysoven.

EKKM-i rühmanäitus "Hüvasti, Ida! Hüvasti, narcissus!" jääb avatuks juuni alguseni.