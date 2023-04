Juhan Ulfsak: "Teoreemis" on lihalikke ja religioosseid aspekte

"Loo tegemise ja jutustamise käigus rullub lahti elu, mis puudutab meid kõiki," rääkis osatäitja Mari Abel. "Selles elus on ootamatuid kohtumisi, ootamatuid inimesi, mis muudavad meid."

otseheli: see on tüüpiline väikekondanlik perekond, olemuslikus, mitte majanduslikus mõttes ja ma arvan et teil pole raske sellega samastuda.

Sündmustiku käivitab pere ellu astuv meeldiv tundmatu inimine, keda kehastab Liisa Saaremäel.

"See ongi selle lavastuse mõistatus, et kes see inimene on," mõtiskles lavastaja Juhan Ulfsak. "Seda külalist, kes siseneb keskklassi perekonda, võib erinevatel metafoorsetel tasanditel tõlgendada. Ühest küljest toob ta kaasa täiesti lihaliku, seksuaalse aspekti, teisalt on seal väga tugevad religioossed allhoovused," kirjeldas ta. "Ja ma usun, et see on huvitav kombo."

Lavastus ei sobi lastele alla 16-aastastele.