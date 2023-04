Otse kell 18: Flo Kasearu majamuuseumi kümnenda sünnipäeva vestlusring

Vestlusringis arutavad Anders Härm, Liisa Kaljula, Jan Kaus ja Urmas Lüüs, kuidas on see majamuuseumi žest ajale vastu pidanud, kuidas on muutunud kunstielu selle kümne aastaga ning kuidas need muutused Flo Kasearu majamuuseumi on mõjutanud. Lisaks küsitakse, mida ikkagi peetakse silmas selle "muuseumi" all ja millega siin mäng käib, et kas ei peaks seda ehk siis veel rohkem "muuseumilikuks" arendama, mida oleks sellega võita ja mida kaotada? Ning mida soovida Flo Kasearu majamuuseumile edaspidiseks? Edu? Rohkem jaksu? Palju raha? Hästi palju külalisi? Riukalikust?

Flo Kasearu majamuuseum on tema kodus avatud kunstiprojekt, kus on juba kümne aasta jooksul saanud näha kunstniku värsket loomingut. Majamuuseum asub Tallinnas Pelgulinnas aadressil Pebre 8.