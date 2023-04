Galerii. Vaiko Eplik esitles uut plaati ''Klišeed''

Eplik selgitas jaanuaris, et "Klišeed" on tema diskograafias omamoodi rekord, kuna ta pole kunagi originaalloominguga plaati üle kolme aasta teinud. "Pandeemia tuli ja siis see asi jäi kuidagi venima," selgitas Eplik jaanuaris.

Uue albumi pealkiri on tema sõnul ka igati tähenduslik. "Võibki öelda, et ma ei paku seal mitte midagi uut, mõneti oligi selle plaadi idee vormistada ära sellised klišeed, mida ma võin pidada justkui enda omaks."

Albumist kirjutasime märtsis ka kultuuriportaali rubriigis "Nädala albumisoovitused: ""Klišeed" tõestavad, et kõige paremini teeb Eplikut järele ikka Eplik ise – album täis Ulgu-Eesti levimuusika sarnase magusa igatsuse, estraadilikult kerge sammu ja ilmeksimatult äratuntava arranžeeringuga ilulugusid, kus naiivsus räägib ennekõike vormist kui sisust."