Soome Rahvusteatris esietendub Draamateatri ja Kansallisteatteri koostöölavastus

Lavastaja Aino Kivi selgitas, et "Varumeeste" idee sündis 2018. aastal Riias, kui nad Andra Teedega Balti riikide 100. sünnipäeva tähistamise töötoas kohtusid. "Rääkisime sellest, kui palju töötab Soomes erinevatel elualadel eestlasi ning kui vähe sellest kõneldakse. Andra on ise elanud Soomes, temal on isiklik kokkupuude, mina jällegi hakkasin märkama nähtamatut vähemust kõikjal enda ümber: kohaliku poe omanik oli eestlane, samuti minu tsooniterapeut, tervisekeskuse arst, juuksur, eesti keelt oli kuulda koduõue ehitusplatsil, riidepoes, kirbukal..."

"Soomes elab või on elanud umbes 100 000 eestlast, seega iga eestlane teab kedagi, kes töötab Soomes, ja iga soomlane tunneb vähemalt üht eestlast – kuigi ta ise ei pruugi seda teadagi. Siiski räägitakse Soomes sellest teemast väga vähe. Nähtamatus annab eelise, parem on sulanduda kui pilku püüda. Meil Andraga tekkis soov sellesse teemasse veidi sügavamalt sisse minna," mainis Kivi.

Viiele Soome-etendusele lisandub septembris kuus etendust Eesti Draamateatri suures saalis. Lavastus on eesti ja soome keeles, etendustel on subtiitrid mõlemas keeles.

"Varumeeste" lavastaja on Aino Kivi, osades Taavi Teplenkov, Tiit Sukk ja Kersti Heinloo Eesti Draamateatrist ning Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen, Paula Siimes Soome Rahvusteatrist, kunstnik Karmo Mende, valguskujundaja Priidu Adlas, videokujundaja Rene Topolev (Rahvusooper Estonia), helikujundaja Lauri Kaldoja, grimmikunstnik Jari Kettunen.