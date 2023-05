PÖFF viib Cannes'i filmiturule Andres Puustusmaa uue linateose

Aasta teises pooles ilmavalgust nägevas filmis põrmustab haiglaselt armukade ja sallimatu KGB ohvitser oma naise elu ja kasvatab pojast oma vankumatus kommunismiusus riigireeturi.

"Mõned inimesed aktsepteerivad elu ühedimensioonilises reaalsuses. Nad ei suuda vastu võtta kogu seda külluslikku infot, millega nad üle valatakse, rääkimata tõe ja vale eristamisest," ütles autor ise oma filmi saateks.

FIlmi peatootjaks on Leo Films ja see valmib koostöös Lätiga.

Film kuulub esitlusprogrammi "Goes to Cannes", kus PÖFF-i filmitööstusüritus Industry @ Tallinn & Baltic Event tutvustab viit valmivat linateost. Ülejäänud neli esitletavat filmi on Leedu režissööri Tomas Vengrise "Viis ja pool armastuslugu, mis leiavad aset ühes Vilniuse korteris" (Leedu-Iirimaa-Läti), Poola režissööri Łukasz Karwowski "Kaks õde" (Ukraina-Poola), Portugali režissööri Antonio Sequeira "Sügis" (Portugal-Suurbritannia) ja Argentina režissööri Facundo Escudero Salinase "Katki" (Argentina-Uruguay-Boliivia-Saksamaa).

"Goes to Cannes" on ühe maailma suurima filmituru esitlusprogramm, kus viis festivali ja regionaalset filmiturgu esitlevad müügiagentidele, levitajatele ja festivalide progammikoostajatele järeltootmises filmiprojekte, sillutamaks neile teed rahvusvahelisele turule. PÖFF kuulub viie esitleja sekka kolmandat aastat järjest.

Lisaks on PÖFF valitud esimest korda programmi "Fantastic 7" esitlejaks – seitse festivali tutvustavad selles peagi ekraanile jõudvaid fantaasiafilme, mis on välja kasvanud nende filmitööstusprogrammidest. PÖFF-i kõrval kuuluvad "Fantastic 7" esitlusfestivalide sekka Sitgesi ja Bucheoni fantaasiafilmide festival, Cairo, Guadalajara, Uus-Meremaa ja SXSW festival.

PÖFF võtab Cannes´i kaasa Tšehhi režissööri Robert Hlozi ulmefilmi "Taastepunkt", mis võitis 2017. aastal Industry @ Tallinn & Baltic Eventi kaastootmisturul Screen Internationali parima esitluse auhinna.

16.–24. maini toimuv Marché du Film filmiturul osaleb igal aastal ligemale 4000 filmiprojekti või filmi. Turgu külastab üle 12 000 delegaadi kogu maailmast.