Galerii. Algas 76. Cannes'i filmifestival

"Jeanne du Barry" on Deppi jaoks esimene peaosa kolme aasta jooksul pärast seda, kui kohtuvaidlus eksnaise Amber Heardiga seiskas ta karjääri Hollywoodis. Katse filmitegemise juurde naasta on tekitanud inimestes kahetisi tundeid ja Deppi saabumine Prantsuse Rivierale tõi kaasa ühtaegu nii kivist vaikust kui ka seisvaid ovatsioone, vahendab Variety.

Avafilmi "Jeanne du Barry" kõrval linastuvad tänavusel festivalil veel Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", Todd Haynesi romantiline draama "May December" ja Wes Andersoni "Asteroid City", kus astuvad üles Scarlett Johansson, Tom Hanks ja Jason Schwartzman.

76. Cannes'i filmifestival toimub 16.–27. mai.