Cannes'i Kuldse Palmioksa võitis Justine Triet' "Kukkumise anatoomia"

Laupäeval selgusid 76. Cannes'i filmifestivali võitjad, peaauhinna ehk Kuldse Palmioksa pälvis Prantsuse lavastaja Justine Triet filmiga "Anatomy of a Fall" ("Kukkumise anatoomia").

Võidufilmi keskmes on Sandra, Samuel ja nende nägemispuudega poeg Daniel, kes on viimase aasta elanud kauges mägipiirkonnas. Kui Samuel leitakse majast surnuna, alustatakse surma uurimist. Keset ebakindlust esitatakse Sandrale süüdistus, et välja uurida, kas tegemist oli enesetapu või mõrvaga.

Triet' filmis mängivad Samuel Theis, Jehnny Beth, Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machardo Graner ja Antoine Reinartz.

Cannes'i filmifestivali žüriisse kuulusid Ruben Östlund, Julia Ducournau, Brie Larson, Rungano Nyoni, Maryam Touzani, Paul Dano, Denis Ménochet, Atiq Rahimi, ja Damián Szifron

VÕITJAD

Kuldne Palmioks: Justine Triet, "Anatomy Of A Fall"

Grand prix: Jonathan Glazer, "The Zone Of Interest Director"

Žürii preemia: Aki Kaurismaki, "Fallen Leaves"

Parim lavastaja: Tran Anh Hung, "The Pot-Au-Feu"

Parim stsenaarium: Yuji Sakamoto, "Monster"

Parim naisnäitleja: Merve Dizdar, "About Dry Grasses"

Parim meesnäitleja: Kōji Yakusho, "Perfect Days"

Kuldne Kaamera: Thien An Pham, "Inside the Yellow Cocoon Shell"

Lühifilmi Kuldne Palmioks: Flóra Anna Buda, "27"

Queer Palm: "Monster"

Täispikk võitjate nimekiri on väljas Cannes'i kodulehel.