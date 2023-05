Paavli kultuurivabrik korraldab ametliku avamise puhul festivali

Esimeste nimedena leiab festivali kontserdiprogrammist eest artistid, nagu Luna (UA), Elephants From Neptune, San Hani & Metabora, Endamisi Salamisi, Kitty Florentine, Siemens Nokia, Rando Arand, Bible Club, Mart Avi, Hambad, Ye ning valiku plaadikeerutajaid, nagu Nicolas Vogler (Br), Noa, Hugo Mesi, Ellen Vene, Mihkel Noot, White Gloss, Error!Error!, Dj Shore Road, Kersten Kõrge, Daniel Raichert, Dj Fake Versace, Mari-Anna Miller ja Dj Vaatab Jooksvalt.

Kultuurivabrik asub Põhja-Tallinnas aadressil Paavli 7a endise kalatööstuse hoonetes ja on pärast uuenduskuuri valmis vastu võtma inimesi ,mitte ainult kontsertide, aga ka muude kultuurisündmuste ja vaba aja veetmise võimalustega.

"Teid ootavad õunapuude alused hoovikesed ja terrassid, mõnusalt rohelust, linnaaed kasvuhoonega, kunstigaraaž ning see kõik on omakorda täidetud põneva muusika ja kunstiprogrammiga," sõnas kultuurivabriku eestvedaja Roman Demchenko.

Paavli kultuurivabriku meeskond. Autor/allikas: Ken Mürk

Paavli tänaval on juba praegu stuudioid muusikutel, kunstnikel ja filmiinimestel, samas asub ka Paavli Kaltsukas. Sõle tänava pool on käimas suure poe ehitus, läbi mille korrastub ja avaneb Paavli tänav sel aastal ka sinna suunda. Otse Kultuurivabriku aia tagant läheb mööda Putukaväil, mille edasiarendamist Tallinn jätkab ning see lisab võimaluse Paavli tänav ja Putukaväil ühendada läbi Kultuurivabriku.

"Seega, ärge muretsege, sellega pole töö otsa saanud! Ruumi ja ideid on parajalt nii palju, et arenemisvõimalusi tundub lõputult", lisas Demchenko. "See on selline projekt, mis ehk kunagi otseselt valmis ei saa. Tahame eelkõige selle nädalavahetusega näidata, et selline koht üldse olemas ning inimesed tuleks ja vaataks, mis see on."