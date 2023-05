Paavli kultuurivabrikus annab kontserdi Ewert and The Two Dragons

Esmaspäeval, 5. juunil astub Paavli kultuurivabriku lavale Ewert and The Two Dragons, et anda üle aastate oma laiendatud koosseisuga täispikk soolokontsert.

Lisaks avaldas bänd pühapäeval ka mai alguses salvestatud live-video 2015. aasta albumilt "Circles" pärinevale loole "Could Have Been". Muusika ja video on salvestatud Tallinna muusika- ja balletikooli MUBA helistuudios Tallinnas.

2023. aasta suvi toob Draakonitele esinemisi nii Eesti kui ka Läti festivalidel. Peaesinejana astub bänd üles nii lõunanaabrite rannafestivalil Summer Sound kui ka kodumaistel festivalidel Treski Fest ja Võnge.

R2 Aastahiti ja üheksa Eesti muusikaauhinnaga pärjatud Ewert and The Two Dragonsi diskograafiasse kuulub neli täispikka stuudioalbumit ja 2016. aastal Saku Suurhalli soolokontserdil salvestatud live-album "Live at the Arena".

Bänd on andnud oma karjääri jooksul sadu kontserte nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, sh festivalidel nagu Positivus, Provinssirock, Hultsfred, Pinkpop, Lowlands, Frequency, Haldern Pop, Pohoda, Colours of Ostrava, Rolling Stone Weekender jpt.

Paavli Kultuurivabrik avab ametlikult oma uksed 9.–11. juunini toimuva festivaliga, kus astuvad üles Luna (UA), Elephants From Neptune, San Hani & Metabora, Endamisi Salamisi, Kitty Florentine, Siemens Nokia, Rando Arand, Bible Club, Mart Avi, Hambad, Ye ja hulk DJ-sid. Festivalinädalavahetusele eelneb kahepäevane pidu 2. ja 3. juunil, millega Paavli tähistab suve algust ja kus astuvad üles Jaakko Eino Kalevi Soomest ja Reaches New Yorgist USA-st.