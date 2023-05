Eesti keeles ilmus eesti päritolu ameerika luuletaja Dennis Nurkse luulekogu

1949. aastal New Yorgis sündinud Dennis Nurkse on avaldanud 12 raamatut ning pälvinud auhindu ja stipendiume. "Hääled üle vee" ilmus inglise keeles 1993. aastal ja sellest on nüüdseks ilmunud mitu kordustrükki.

Kolmeosaline luulesari kujutab ühe abielupaari lugu alates müütilisest rannakülast ja legendaarsest metskonnast läbi sõja- ja revolutsioonikeerise kuni väljarändamiseni Kanadasse ning sealset uut algust võitluses jumala ja maaga. Luuletustes kõnelevad nii naise kui ka mehe hääl, lõpus saab sõna ka lapselaps.

Kirjutamistöö kõrval on Nurkse olnud aktiivne inimõiguslane, töötanud vaimuhaiglates, vanglates, kasvatusasutustes ja ülikoolides, mänginud saksofoni. Ta on käinud korduvalt Eestis, sealhulgas oma isa, majandusteadlase Ragnar Nurkse (1907–1959) sünnikohas Käru alevikus. "Hääled üle vee" on pühendatud luuletaja vanavanematele Viktoria ja Villem Nurksele.

Dennis Nurske luuletus "Tammevoodi", mille leiab ka värske luulekogust:

Pulmalina hakkas me all narmendama.

Nii ma lõikasin selle neljaks ja õmblesin uuesti kokku,

nii et kulumata servad jäid keskele,

ja kui see keskpaik hakkas läbi paistma,

lõikasin ma selle diagonaalis lõhki ja õmblesin uuesti kokku,

sobitades kulunud riide kulunud riidega,

kuni sain ruutulappidest kiudrünkpilvtaeva,

eri määral kulunud, aga ikkagi igal öösel

me istume madratsi servale,

värisedes väsimusest, ja pöördume viimaks –

nagu polekski abielus – tolle vaikuse poole me vahel.