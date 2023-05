Galerii: Islandi kunstnik Shoplifter avas Kai kunstikesuses isikunäituse

Hrafnhildur Arnardóttir kunstnikunimega Shoplifter (s. 1969) on Islandilt pärit kaasaegne kunstnik, kes töötab sünteetilise ja loomuliku karvaga. Arnardóttir kolis 1994. aastal New Yorki, kus nime hääldati sarnaselt väljendiga shoplifter (inglise keeles poevaras), millest sai tema kunstnikunimi.

Juuksed – nii naturaalsed kui ka sünteetilised – on kunstniku eelistatuim materjal. "Mulle meeldib töötada materjaliga, mida ei peeta piisavalt väärtuslikuks kunsti jaoks. Samas ma manipuleerin seda viisil, et tulemuseks on erilised popkunsti teosed. Kai ruum oma kõrge kaarja laega oli minu jaoks väga inspireeriv, nii et otsustasin teha Eesti publikule uue teose. Omamoodi juustest katedraal endises allveelaevatehases on olnud üks põnevamaid väljakutseid minu jaoks," kommenteeris Shoplifter.

Kai teose valmimine oli tiimitöö, sest karvamassi ettevalmistus värvide kaupa võttis aega kolm kuud – sellega töötas kunstniku stuudios Reykjavikis terve grupp abilisi ja vabatahtlikke.

Näitusele on heli loonud Islandi muusik Hekla.

"Hüpervõrk" on Kai kunstikesuses avatud 26. novembrini.