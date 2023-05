Islandi kunstnik: uus installatsioon on kui ebamaine organism, mille sees jalutada

Shoplifteri meelismaterjal kunstis on juuksed, nii päris kui sünteetilised. "Hüpervõrgu" ettevalmistused ehk lugematul arvul värviliste juuksepikenduste kammimine ja sorteerimine värvi järgi kestis Islandil kolm kuud ning sai lõpliku vormi Eestis, inspireeritud Kai kunstisaalist endast.

"Ma ei otsusta kunagi enne näitust, kuidas installatsioon ripub, nii et minu jaoks on see nagu õhus maalimine ja joonistamine," tutvustas kunstnik. "See on lihtsalt väga ilus ruum. Kui kuskil on ilus arhitektuur, tahan ma seda kuidagi rõhutada ja kunstiga siduda.

"Seega otsustasin teha sellise hõljuva installatsiooni, mis on veidi nagu ebamaine organism, pilvetaoliselt õhuline," lisas Shoplifter. "Ja ma arvan, et see ongi tehtud selleks, et selle sees jalutada samamoodi, nagu me jalutame looduses. Ja sellele võib ka pai teha."

Näitusel on olulisel kohal ka heli, mille on loonud Islandi muusik ja teremiinimängija Hekla, kelle müstilised helid muudavad näitusekogemuse veelgi utoopilisemaks.

"Heli toob hingamist, aega ja liikumist installatsioonile, mis on muidu loomult staatiline," rääkis kunstnik. "See muudab seda, kuidas ja kui kaua sa kunsti vaatad. See heli lisab elemendi, mis juhib sind näitust teistmoodi kogema."

"Nii et see on koostöö, mitte ainult taustamuusika, ja saab osaks installatsioonist," lisas ta.

"Hüpervõrk" on Kai kunstikeskuses üleval 26. novembrini.